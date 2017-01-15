Kanal D Ana Haberi sunmaya başlayacak olan Ahmet Hakan Hürriyet'e röportaj verince Melih Gökçek Hakan'ın verdiği pozları analiz etmeden geçmedi

Birbirleriyle atışmaları ünlü iki isim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve Hürriyet yazarı Ahmet Hakan.Ahmet Hakan, yarından itibaren Kanal D Ana Haberi sunmaya başlayacak. Bugün Hürriyet'ten Hakan Gence'ye bir röportaj veren Ahmet Hakan'ın fotoğrafları Melih Gökçek'in gözünden kaçmamış.Melih Gökçek, Ahmet Hakan'ın sözlerinden çok pozlarına dikkat çekerek Twitter'dan bu pozları analiz etti.Bakın neler dedi1-AHMET,RÖPORTAJINI OKUDUM,PEK YENİ BİRŞEY YOK. SADECE FOTOĞRAFLARINI ANALİZ ETTİM. AŞAĞIDAKİ FOTOLARIN ÇOK KARİZMATİK OLMUŞ.2-BU ÜÇ POZUNLA FİLM TEKLİFİ ALABİLİRSİN... ANCAK ŞU KRAVATLI POZUNU ÇOK TUTTUM... ADAM OLMUŞSUN HİSSİ VERİYOR...3-Bİ DAHA BÖYLE POZ VERME... YORUM YAPIP MORALİNİ BOZMAYAYIM... YAYIN HAYATINDA BAŞARILAR. GÖZE GİRECEM DİYE LÜTFEN SAÇMALAMA.