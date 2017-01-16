Avustralya’da yayın yapan SBS kanalı yeni başlayan bir programla gündem oldu

“Çıplak Günlükler” isimli programda birbirini hiç tanımayan insanlar iç çamaşırlarına kadar soyunup yatağa giriyor. Programdaki amaç ise çift olması muhtemel olan kişilerin ilk randevularında her şeyin şeffaf olması.SBS kanalının pazartesi akşamı yayına başlayacak olan "Çıplak Günlükle"r programında bekar ve daha önce brbirini hiç tanımayan 2 kişi sadece çift kişilik bir yatağın olduğu stüdyoya giriyor.Karşılıklı üzerindeki kıyafetleri çıkaran 2 kişi sonunda yatağa geçiyor. Ardından yatakta zıplıyorlar. Sonrası ise daha da ilginç.Çift olması muhtemel olan yarışmacılar yaklaşık 30 dakika boyunca birbirlerine dev ekranda yansıyan hayatlarıyla ilgili soruları yanıtlıyorlar. Yatakta birbirine sarılıp uzanan her iki yarışmacının da buluşmanın sonunda kalma ya da gitme hakkı bulunuyor.Bu akşam ilk bölümü yayınlanacak olan program merakla bekleniyor.