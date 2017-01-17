Şahan Gökbakar, Giresun Üniversitesi'nin Azeri kökenli akademisyeni Prof. Dr. Aygün Attar’ın kendisi ve filmi hakkında yaptığı eleştirilere yanıt verdi.

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın rol aldığı Recep İvedik filminin 5. serisinin fragmanı yayınlandı.Fragman milyonlar kişi tarafında izlebnirken, fragmanın sonunda Türkiye forması ile ringe çıkan Recep İvedik'in Azeri rakibini nakavt ettiği sahne tepkilere neden oldu.Bu sahnenin bir Azerbaycanlı olarak kendilerine üzüntü verdiğini söyleyen Prof. Dr. Aygün Attar, ''Fragmanda Türkiye-Azerbaycan ilişkileri adına çok talihsiz sahnelere yer verilmektedir. Şöyle ki boks yarışmasında Azerbaycan’ı temsil eden sporcu ile rakibi Türkiye milli takımını temsil eden kişi karşılaşıyor, Azerbaycan bayrağını göğsünde taşıyan kişi ’men seninle ceng elemeye gelmişem’ diyerek yakasında ay yıldızlı şanlı bayrağımız olan Türk sporcuya nefret dolu bir bakış atarak saldırıyor ve Türk sporcu da (Recep İvedik) bunun üzerine ’ben de senin ağzını burnunu kırmaya gelmişem’ diyerek tam Azerbaycan bayrağının üstüne öyle bir yumruk atıyor ki Azerbaycan Türkü iki metre öteye uçarak yere seriliyor. Kimse kalkıp filmdeki bu sahnenin basit bir komedi olduğunu ve insanları güldürmek için yapıldığını anlatamaz'' eleştirisinde bulundu.16 Şubat'ta vizyona girecek filmin fragmanındaki boks sahnesinin kaldırılmasını isteyen vatandaşlar, sahne kaldırılmazsa filmi boykot edeceklerini söyleyerek, "Azerbaycan Türklerine çok ayıp yapılmış, filmin tüm komedisini perdeliyor. Sahne özür niyetine kaldırılsın. Azeri boksör sahnesi çıkartılsın, büyük bir hatadan dönmüş olacaksınız. Yoksa boykot kapıda" dediler.Vatandaşlar, Şahan Gökbakar'ın özür dilemesi gerektiğini de belirtti.Sosyal medya hesabından boks sahnesinin başlangıcını ve fragmanda yer alan kısmı yayınlayarak cevap veren Şahan Gökbakar, paylaşımına ise şu notu düştü;''Biz üzmek için değil güldürmek için varız. Bizde 'gardaş' ülkemize yanlış olmaz. Recep İvedik Fragmanda aksiyonu sebebiyle sadece son bölümünü paylaştığımız boks sahnesini başka yönlere çekmeye çalışanlar olmasın diye filmdeki halini paylaşıyoruz. Recep İvediğin ağzından dökülenler neymiş? Azerbaycan'daki sevenlerimize kavuşmaya can atıyorum. Hepinizi seviyorum.''