İtalya'nın en köklü sanat üniversitelerinden biri olan Milano'daki Accademia di Belle Arti di Brera, Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'a şeref doktorası verecek.

İtalya’da 1776 yılında kurulan, bünyesinde Brera Resim ve Sanat Müzesi’ni de barındıran Accademia di Belle Arti di Brera, sanatsal yaratıcılığı, düşünceleri ve sanat ile olan ilişkisinin yanı sıra “Masumiyet Müzesi” adlı eseri nedeniyle Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’a yarın şeref doktorası verecek.Üniversite ayrıca Orhan Pamuk için 19 Ocak Perşembe günü bir sempozyum düzenleyecek. Görmek, yazmak, toplamak, çağdaş müzeler, edebiyat ve sanat ilişkilerinin tartışılacağı sempozyumda, ünlü sanat tarihçisi Salvatore Settis ve 14. İstanbul Bienali’nin küratörü Carolyn Christov-Bakargiev gibi ünlü sanat düşünürleri de bildiriler sunacak.Orhan Pamuk’un geçen yıl Türkiye'de Yapı Kredi Yayınları tarafından basılan Kırmızı Saçlı Kadın adlı romanı da Barbara Rosa'nın çevirisiyle Einaudi Yayınevi tarafından İtalya’da geçtiğimiz hafta yayımlandı. Romanları İtalya'da çok sevilen Pamuk'un bu eseri, İtalyanca’ya çevrilen 14’üncü kitabı oldu.