Cem Küçük ile Yıldıray Oğur sosyal medya üzerinden birbirine girdi.Kavgayı başlatan ise Oğur'un yaptığı bir RT oldu

Türkiye Gazetesi köşe yazarı Yıldıray Oğur ile aynı grubun tv kanalı TGRT Haber'de Medya Kritik programını yapan Cem Küçük sosyal medya Twitter’da kavgaya tutuştu.Kavganın fitilini ateşleyen ise Yıldıray Oğur'un, bir internet sitesinde yayınlanan Cem Küçük'ü eleştiren haberi RT etmesi oldu...Yıldıray Oğur'un RT'sine kızan Cem Küçük, Twitter hesabından Oğur'un Türkiye gazetesinde köşe yazmasına atıf yaparak, "Yıldıray Oğur TGRT aleyhine tweeti rt yapıyor. Ekmek yediği yere ihanet eden adamsın sen. Utan." diye çıkıştı.Cem Küçük'ün bu cevabına Yıldırıy Oğur'un cevabı daha sert oldu... Oğur, Cem Küçük'e "Halbuki sen adam olmadığın için RT etmiştim. Hakkında atıp tuttuğunuz Haksöz'ün tırnağı olamazsınız..." karşılığını verdi.Yıldıray Oğur'u ikiyüzlülekle suçlayan Cem Küçük, Oğur'un TBMM'deki anayasa değişikliği teklifini eleştirmesine de gönderme yaptı. Cem Küçük, "Yıldıray Oğur denen adam Cumhurbaşkanımıza alenen vesayet gücü diyor dünkü yazısında." şeklindeki mesajı paylaştı.Yıldıray Oğur bu twite karşılık "Cem Küçük denen adam" diyemeyeceğim, çünkü sahiden böyle bir şey yok :)" şeklinde twit atarak Cem Küçük'e yine "Adam değilsin" dedi.Cem Küçük, diğer Türkiye gazetesi yazarı Ceren Kenar'ı da eleştirerek "Ceren Kenar ve Yıldıray Oğur ikiniz de sinsi hem de çok sinsi işler çevirdiniz. Artık bittiniz" mesajı paylaştı.Yıldıray Oğur'un, Cem Küçük'ün bu twitine cevabı ise "Ama siz bi bitmediniz..." şeklinde oldu...Cem Küçük, Yıldıray Oğur'un FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı olan abisi Turgay Oğur'u hatırlattı ve "Abin bile olsa teröriste terörist demeyi öğreneceksin. Teröristi korumayacaksın." dedi...