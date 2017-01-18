Yerli ve milli arama motoru 'Geliyoo'yu test yayını ile online olarak hizmete açıldı.

İnternet devlerine alternatif sunacağı söylenen yerli arama motoruna dair arzuyu Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan dile getirmişti.Bu çağrının ardından on senedir arama motoru konusunda çalışma yürüten Hakan Atabaş ve Fatih Arslan harekete geçti. Yerli ve milli arama motoru sloganıyla yola çıkan www.geliyoo.com sonunda kullanıma açıldı.BloombergHT‘nin haberine göre Geliyoo’nun CEO’su Hakan Atabaş bu önemli gelişmenin ardından “Birçok ülke Google’ın dünya genelindeki üstünlüğünü ortadan kaldıran çalışmalar ortaya koydu. Bunun ilk örneği şu anda Türkiye’de de hizmete giren Rus arama motoru Yandex oldu. Sonrasında bunu Çin takip ederek Baidu adındaki arama motorunu hizmete açtı. Ülkemizde de bu ve buna benzer girişimler yapıldı ancak kesinlikle kayda değer bir çalışma ortaya koyulamadı. Neden ise maddi olanakların yetersiz olması ve yeterli destek il teknik personelin bulunmamasıydı. Aynı zamanda güçlü maddi imkanlara sahip yatırımcıların anlık para getiren yatırımlara daha çok önem vermesi bunu tetikleyen unsurlardır. Bu nedenle Türkiye’nin yerli bir arama motoruna sahip olması gerekiyor ve bu arama motoru ‘Geliyoo’ ile neden olmasın” sözlerini sarf etti.10 milyon Türk lirası harcanarak kurulan yerli arama motorunun ismi Türkçe’de en çok kullanılan kelimelerden biri olan gelmek fiilinden dolayı seçildi. Ancak geliyor yerine halkın daha yaygın olarak tercih ettiği “Geliyoo” da karar kılındı. Geliyoo.com’un hızlı bir ivme kaydederek 2018’te 3 milyon kullanıcı sayısına erişmesi ve yüzde 7’lik kullanım oranına ulaşması hedefleniyor.