Kanal D Ana Haber'i sunmaya başlayan gazeteci ve yazar Ahmet Hakan ilk akşamında beklediği izlenme oranlarına ulaşamadı
Kanal D'de Serdar Cebe'nin yerine ana haber bültenini sunmaya başlayan Ahmet Hakan, dün akşam ilk kez izleyicilerin karşısına çıktı. Hakan'ın gelişiyle Kanal D Ana Haber, reytinglerde 16. sıraya yerleşti.
FATİH PORTAKAL'A RAKİP OLACAĞI SÖYLENİYORDU
Mehmet Ali Birand'dan sonra bir türlü ana haberde umduğu reytingi bulamayan Kanal D çözümü Ahmet Hakan'da buldu. Fatih Portakal'a rakip olacağı yorumları yapılan Ahmet Hakan, ilk gün reytinglerde çakıldı.
16. SIRADA YER ALDI
Ahmet Hakan'ın sunduğu Kanal D Ana Haber 16. sırada yer aldı.