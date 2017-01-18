Kanal D Ana Haber'i sunmaya başlayan gazeteci ve yazar Ahmet Hakan ilk akşamında beklediği izlenme oranlarına ulaşamadı

Kanal D'de Serdar Cebe'nin yerine ana haber bültenini sunmaya başlayan Ahmet Hakan, dün akşam ilk kez izleyicilerin karşısına çıktı. Hakan'ın gelişiyle Kanal D Ana Haber, reytinglerde 16. sıraya yerleşti.Mehmet Ali Birand'dan sonra bir türlü ana haberde umduğu reytingi bulamayan Kanal D çözümü Ahmet Hakan'da buldu. Fatih Portakal'a rakip olacağı yorumları yapılan Ahmet Hakan, ilk gün reytinglerde çakıldı.Ahmet Hakan'ın sunduğu Kanal D Ana Haber 16. sırada yer aldı.