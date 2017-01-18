Milliyet yazarı Özay Şendir, Kanal D Ana Haber'i sunmaya başlayan gazeteci Ahmet Hakan hakkında bir yazı kaleme aldı.

Ahmet Hakan, pazartesi akşamı itibariyle Kanal D Haber’i sunmaya başladı fakat Hakan’ın bir konuda kararsız olduğu biliniyordu.Ahmet Hakan, günler öncesinden "Kravat takayım mı, takmayayım mı" diye sormuştu okuruna. Köşesinde de bunu dile getiren Hakan, izleyicilerin karşına kravat takarak çıkmıştı.Uzun yıllar tv ve radyo dünyasında ter döken isimlerden biri olan Milliyet yazarı Özay Şendir meselenin sadece kravat olmadığını haber reytinginin aslında bir sürü unsurla şekillendiğini yazdı..Ahmet Hakan, Kanal D haber’in başındaki ilk bültende oldukça heyecanlıydı. Reytingi parlak değil ama ilk bültenlerin sonucu çok önemli değil, zira haber uzun soluklu bir maratondur. Rahmetli Birand da ilk sezonunda çok kötü reytingler almış ama sonra birinciliği kimseye bırakmamıştı.Bir gazetenin en zor sayısı ilk sayısıdır zira hangi haberi gireceğinize karar veremezsiniz. Bir haberci için de en zoru ekran önünde sunulan ilk bültendir. Bundan sonrası daha kolay geçer.Ahmet Hakan ‘kravat takayım mı, takmayayım mı?’ sorusuyla bile, sunacağı bültene ilgi çekmeyi becerdi. Bu soruyu ayrıca kutlamak lazım.Dikkat çekmek söz konusu olduğunda Ahmet Hakan-Melih Gökçek bir elmanın iki yarısı gibi. Her ikisi de sosyal medyada atışmalarının onlara daha çok ilgi getirdiğini biliyor.Muhabirler, ekranda, yenilenmenin coşkusunu yaşamaz ya da çok abartılı yaşarlarsa sorun olur. Stüdyodaki adamın en büyük zenginliği, bağlandığında seyircinin kafasında soru işareti bırakmayacak muhabirlerinin olmasıdır. Kanal D, bu konuda şanslı kanallardan birisi.Önünde program reytingi çok düşük olan bir haber bülteni ne yaparsa yapsın rakiplerinin önüne geçemez. Evvelki sene ATV yaşamıştı bu problemi. O yüzden haber reytingi aslında bir sürü unsurla şekillenir.Kanal genel müdürleri için haber demek masraf demektir. Kanal D Genel Müdürü Barış Tünay’ı yıllar önce, SkyTürk’ün başında olduğu dönemde Almanya’da tanımıştım. Habere prestij bakışının CNN Türk döneminde de değişmediğini duydum arkadaşlarımdan.Her haberci için elde var bir sayılır bu. Yani mesele kravat değil yeğen, diyelim ve rahmetli Tuncel Kurtiz’i de saygıyla analım...