Hilal Kaplan ve Yıldıray Oğur Twitter'da fena kapıştı. Turgay Oğur'un FETÖ'cü olmasından başlayan tartışma Pelikan Bildirisi ve "yalı-rezidans" kavgasına döndü

Sabah gazetesinin Yıldıray Oğur’un ağabeyi Turgay Oğur’un 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yurt dışına gittiği iddiası sonrası yaşanan tartışmalara Sabah yazarı Hilal Kaplan da katıldı.Bunun üzerine Oğur, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu arasında yaşanan anlaşmazlıklara dair iddialar içeren ve Davutoğlu'nun vedasına da neden olduğu öne sürülen "Pelikan dosyası" adlı blog yazısını Hilal Kaplan’ın yazdığını iddia etti.Oğur, “Yalıda oturup tanıdığın insanlara isimsiz bildirilerle iftira atmaktan başka insanı ne küçültebilir derken tehdidin geldi” ifadelerini kullandı.Oğur ve Kaplan arasında “Yalıda oturuyorsun”, “Rezidansta oturuyorsun” tartışması da yaşandı.