Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, Atatürk ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılaştıran Nuray Mert'in "kapının önüne konulmasını" istedi

Cumhuriyet gazetesi yazarı Nuray Mert'in Atatürk ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kıyasladığı yazısına tepkiler dinmiyor...Nuray Mert'e en sert tepki, bir diğer Cumhuriyet gazetesi yazarından geldi...Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, "Cumhuriyet gazetesi Nuray Mert'i kapının önüne koymalı" dedi...RS FM’de Enver Aysever’e konuk olan Orhan Bursalı, “Cumhuriyet benim gazetem, benim yerim. Nuray Mert kapının önüne konmalı” dedi.Orhan Bursalı, "Nuray Mert yazısından sonra kaç tane mesaj geldi bana. Nuray Mert'in kapının önüne konması lazım. Bana, nasıl izin veriyorsunuz, diye soruyorlar. Ben gazetenin yöneticisi değil, köşe yazarıyım. Cumhuriyet benim gazetem, benim yerim" diye konuştu.Cumhuriyet gazetesine dönemsel olarak farklı düşüncelerden insanların gelip gittiğini anımsatan Bursalı, "Bunlar gidecekler ve yine Cumhuriyet'te, Atatürk'e, cumhuriyet değerlerine sahip, solcu, dönek olmayan insanlar kalacak. Nuray Mert yazısının çıkması büyük bir şanssızlık. Tüylerim diken diken oldu okuyunca. Burası bir süpermarket değil. Bazı gazeteler öyledir. Cumhuriyet böyle bir gazete değil. Kendi değerleri içerisinde var olması gereken bir gazetedir. Buna saygı göstermek lazım. Bunu dağıtamazsınız" şeklinde konuştu.Cumhuriyet yazarı Nuray Mert, Pazartesi günü yayınlanan yazısında Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kıyaslayıp, "sadece partinin ve liderinin adı ve meşrebi farklı, olay bundan ibaret" demişti.