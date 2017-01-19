Blu TV ile Puhu TV'nin Türk izleyicisinin ezberlediği içeriklerle yayın yaptığını belirtip noktayı koydu!..

Netflix'in Türkiye'ye girmesiyle Doğan ve Doğuş Grupları rekabet için internet televizyonu kurdu..."Doğan Grubu’nun Blu TV’si ile Doğuş Grubu’nun Puhu TV’si Türkiye’nin Netflix’i olmak için harekete geçti" diyen Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, "Puhu TV ve Blu TV’nin abonelerine nasıl bir içerik sunacaklarına baktım. (...) Netflix’in yanında devede kulak hepsi..." dedi.Blu TV’nin online dizisi “Masum” ve Puhu TV’nin ilk online dizisi “Fi Çi Pi”yi hatırlatan Eyüboğlu, "Bir çiçekle bahar olmadığına göre, birer diziyle de online televizyonculuk olur mu?" diye sordu.Netflix’in ulaştığı pazarın büyüklüğü, Türk medyasının iki önemli kuruluşunu internet televizyonculuğuna yöneltti.Doğan Grubu’nun Blu TV’si ile Doğuş Grubu’nun Puhu TV’si Türkiye’nin Netflix’i olmak için harekete geçti.Puhu TV ve Blu TV’nin abonelerine nasıl bir içerik sunacaklarına baktım.Kanal D’de ve Star TV’de yayınlanmış diziler, çoğu seyircinin ezbere bildiği yerli ve yabancı filmlerle dolu katalogları.Puhu TV’ye oranla Blu TV’nin içeriği daha zengin ama Netflix’in yanında devede kulak hepsi...Blu TV’nin online dizisi Haluk Bilginer, Nur Sürer, Ali Atay, Okan Yalabık, Serkan Keskin, Tülin Özen ve Bartu Küçükçağlayan’lı “Masum” olacak.Puhu TV’nin ilk online dizisi ise Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsur, Ozan Güven ve Saadet Işıl Aksoy’lu “Fi Çi Pi”...Bir çiçekle bahar olmadığına göre, birer diziyle de online televizyonculuk olur mu?Ayrıca online TV’nin müşterisi, eğlence kanallarından bedava dizi ve film izleyenler değil, gençler.Gençleri cezbedecek bolca içerik üretmeyenlerin online TV pazarında işi zor.