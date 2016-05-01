Oyuncu Şükran Ovalı ile evlenen Caner Erkin'e bir yıl önce boşandığı eşi modacı Asena Atalay'dan icra şoku geldi.

Oyuncu Şükran Ovalı ile evlenen Caner Erkin’e, 120 bin liralık nafakayı ödemediği iddiasıyla eski eşi Asena Atalay icra takibi başlattı. Milli futbolcu, parayı kuruşuna kadar ödediğini açıkladı.Milli futbolcu Caner Erkin, ayrıldığı eşi Asena Atalay'a aylık 10 bin lira nafakanın tümünü banka aracılığı ile göndermediği için haksız duruma düştü. Modacı ve magazin programı sunucusu Asena Atalay, eski eşi hakkında icra takibi başlattı. Caner Erkin ile Asena Atalay, geçen yıl 29 Ocak'ta İstanbul 2. Aile Mahkemesi'nde anlaşmalı boşandı. Mahkeme, Caner Erkin'in, oğlunun annesi Asena Atalay'a ayda 10 bin lira yoksulluk nafakası ödemesine karar verdi. Ünlü futbolcu, boşanmadan bir yıl sonra, 2 Ocak'ta İtalya'nın başkenti Roma'da Şükran Ovalı ile nikah masasına oturdu. Asena Atalay, sunuculuk yaptığı magazin programında 'Caner'in evlilik haberini sunmam' diyerek evliliğe olan tepkisini gösterdi.Bununla yetinmeyen Asena Atalay, evliliğe olan ilk ciddi tepkisini ise Caner Erkin'i icraya vermekle gösterdi. Caner Erkin'in yoksulluk nafakasını ödemediğini ileri süren Atalay, avukatı aracılığıyla 5 Ocak'ta İstanbul İcra Müdürlüğü'ne başvurdu. Atalay, 4 Şubat 2016-05 Ocak 2017 arasındaki 12 aylık yoksulluk nafakası olan 120 bin lira ve 5 bin liralık faizi ödenmesi için Caner Erkin hakkında icra takibi başlattı.Caner Erkin de icra takibinin ve karara aykırı düzenlemiş olan ödeme emrinin iptal edilmesi için avukatı aracılığıyla İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Ünlü futbolcu, yoksulluk nafakası aylık 10 bin liranın bir kısmını elden bir kısmını da banka yoluyla her ay ödediğini iddia etti. Ödemelerle ilgili banka dekontlarının bulunduğunu belirten Erkin, eski eşine elden para verdiğine dair tanıkların dinlenmesini istedi. İcra emrinin iptaline, yargılama giderlerinin de Atalay'a yükletilmesine karar verilmesini talep etti.