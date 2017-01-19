Ömür Gedik katıldığı magazin programında Isparta'da yaşanan vahşetle ilgili açıklamalarda bulundu.

Geride bıraktığımız gün, Isparta'da yavru köpeğin kulaklarını kesen iki kişinin serbest bırakılmasının ardından sosyal medyada büyük bir sosyal patlama yaşandı. Özellikle bu konuda sert tepki gösteren Ömür Gedik, canlı yayında Duymayan Kalmasın’a katıldı. Gedik, konuyla ilgili açıklamalar yaparken canlı yayına Bülent Ersoy katıldı.Yayına bağlanır bağlanmaz sert bir üslupla konuşmaya başlayan Bülent Ersoy, Ömür Gedik’i samimi olmamakla suçladı. Hayvan hakları konusunda çalışmalar yaptıklarını protestolar gerçekleştirdiklerini söyleyen Ersoy, onların ayrımcılık yaptıklarını söyledi. Kürk giydiği için yerden yere vurulduğunu söyleyen Bülent Ersoy, Ömür Gedik’e, “Ajda Pekkan’ın geçen yaz sahnede giydiği bir kostümü neden eleştirilmiyor?” şeklinde bir soru yöneltti. HAÇİKO’nun yeni yıl için hazırladığı takvimde Ajda Pekkan’ın olmasını eleştiren Ersoy, “Samimi değilsiniz, beni yerden yere vurdunuz kürk giydiğim için eleştirdiniz ama kaz tüylerinden yapılmış bir kıyafetle sahneye çıkan Pekkan orada yer alıyor” sözlerini sarf etti.Kürk giymeyi bıraktığını ve kendisine yeni montlar sipariş ettiğini söyleyen Ersoy, “Tüm bu kararları önemli bir şahsiyet olduğum için aldım. Ben yanlış yaparsam insanlara kötü örnek olurum diye düşündüğümden elimi taşın altına koydum ve böyle bir karara vardım” dedi. Ömür Gedik’e yüklenen Ersoy, “Ajda Pekkan’a neden tepki göstermiyorsunuz?” diye üzerine basa basa birkaç kez sordu.Isparta’da kulakları kesilen köpekler için yeterli tepkiyi vermediklerini de söyleyen Ersoy, Ömür Gedik’in “Hukuki olarak elimizden geleni yaptık” açıklaması karşısında, “Bunlar laf-ı güzaf eğer gerçekten bir şey yapmak istiyorsanız bizzat bunu yapan kişilere tepki göstermelisiniz. Beni idam edeceklerini bilsem onlar elime geçince tokatlarım onları. O köpekler bir can… Ben sizler kadar köpeklere yaklaşamıyorum ancak onların ağzı var dili yok. Sen onların kulağını nasıl kesersin bunlar ilerleyen zamanların teröristleri onların suratlarını bile görmek istemem” sözleriyle duygularını aktardı.Şimdiye kadar herhangi bir eylem ya da sosyal sorumluluk kampanyası için sokağa çıkmadığını söyleyen Bülent Ersoy, Isparta’da yaşanan vahşetle ilgili olarak şu flaş açıklamada bulundu: “Çıkan haberleri izleyinci yüreğim burkuldu. Bu işkencecilerin cezalandırılması konusunda savaş vereceğim. Bunun arkasında duracağım ve gerekirse bu konuda Ankara’ya kadar yürüyeceğim ve o iki cambaza kulak nasıl kesilir göstereceğim” şeklinde konuştu.