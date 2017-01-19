Dağ 2 filminin başrol oyuncusu Ufuk Bayraktar, Umre'ye gitti. Bayraktar'ın Umre'de olduğu Kabe manzarasında çekindiği selfinin paylaşılmasıyla ortaya çıktı

Dağ 2 filminin başrol oyuncusu Ufuk Bayraktar, sunucu Bekir Develi ile Umre'ye gitti.Umre ziyaereti sırasında, Ufuk Bayraktar ile Kabe manzarasında selfie çektiren Bekir develi selfie'sini Instafram hesabından paylaştı.Develi, paylaşımına "Kardeşim Ufuk Bayraktar ile Mekke-i Mükerreme'den selam ile..." notunu ekledi.