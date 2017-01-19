Dağ 2 filminin başrol oyuncusu Ufuk Bayraktar, Umre'ye gitti. Bayraktar'ın Umre'de olduğu Kabe manzarasında çekindiği selfinin paylaşılmasıyla ortaya çıktı
Dağ 2 filminin başrol oyuncusu Ufuk Bayraktar, sunucu Bekir Develi ile Umre'ye gitti.
KABE MANZARASINDA SELFİE ÇEKİNDİLER
Umre ziyaereti sırasında, Ufuk Bayraktar ile Kabe manzarasında selfie çektiren Bekir develi selfie'sini Instafram hesabından paylaştı.
"MEKKE-İ MÜKERREME'DEN SELAM İLE"
Develi, paylaşımına "Kardeşim Ufuk Bayraktar ile Mekke-i Mükerreme'den selam ile..." notunu ekledi.