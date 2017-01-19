24 TV'nin yeni yayın döneminde hangi sunucu, hangi programın ekran yüzü olacak? İşte kanalın yeni yayın akışı...

Ersoy Dede, bundan böyle sabah 06.00 ile 09.00 saatleri arasında "Uyandırma Servisi" ile izleyici karşısına çıkacak. Ersoy Dede, hafta içi Ana Haber'i sunuyor, sabahları da Günün Manşeti programını yapıyordu...24 TV'nin en eski yüzlerinden biri olan Beyza Hakan, bundan böyle 09.00 -12.00 saatleri arasında Moderatör Sabahı'nı sunacak...Seda Selek 24 TV'nin kuruluşundan bu yana moderatör kuşaklarının vazgeçilmezi oldu... Bundan böyle 12.00 - 15.00 saatleri arasında Moderatör Gün Ortası ile izleyiciyle buluşmaya devam edecek.24 TV'den sonra kardeş kanal 360 TV'de sabah haber kuşağını sunan Helin Aslan, 24 TV'ye geri döndü ve bundan böyle 15.00- 18.00 saatleri arasında Moderatör Günün İçinden'le izleyici karşısına çıkacak.ANA HABER USTA İSME EMANETKardeş kanal 360 TV'nin ana haber bültenini sunarken 24 TV'ye geçen Kaan Yakuphan, bundan böyle 18.00 - 20.00 saatleri arasında "Kaan Yakuphan ile Akşam Haberleri" adıyla ana haber bültenini sunacak...24 TV'nin 20:15 - 21.00 kuşağı ise yurtdışı tecrübesiyle "Selim Atalay ile Dünyanın Hali"ne emanet..Yeni dönemde kuşağı değişmeyen ender isimlerden biri de usta gazeteci Ardan Zentürk oldu. Zentürk, 21.00 ile 24.00 saatleri arasında Ardan Zentürk ile Moderatör Gece'de izleyicisiyle buluşmaya devam edecek.24 TV'nin gece kuşağı ise saat 01.00- 02.00 saatleri arasında "Zehra Küçük ile Gece Raporu"na emanet olacak...