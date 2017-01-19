Yapımcılığını 25 Film’in üstlendiği 'En İyi Ben Söylerim’ yarışmasının jürisi Serdar Ortaç, önceki akşam yayınlanan bölümde bayan yarışmacılara sarılınca olanlar oldu

'En İyi Ben Söylerim’de bir yarışmacının elenmesi üzerine stüdyoda duygusal anlar yaşanırken, Serdar Ortaç bir anda yerinden kalkıp bayan yarışmacılara sarıldı. Ünlü popçu, "Evlendikten sonra 'bir kadına el sürmem' demiştim" sözleriyle, stüdyoda eğlenceli anlar yaşanmasına neden oldu.‘En İyi Ben Söylerim’in jürisi, Türk müziğinin iki usta ismi Serdar Ortaç ve Kibariye, önceki akşam yayınlanan bölümde yaşadıkları sağlık sorunlarına dair açıklamalarda bulundu. Kibariye, şeker hastalığıyla ilgili yorumlar yaptı. Serdar Ortaç ise MS hastalığıyla yaşadığı üzücü anları herkesle paylaştı.Ortaç, tedavisi olmayan iki hastalığın kanser ve MS olduğunu belirtip hastalığının ciddiyetini vurgulayarak, "25-30 yaşlarımı hatırlıyorum. En iyi araba bende olsun, en iyi ev bende olsun istiyordum. Sonra bisikletten inemiyordum, ayaklarım da yok ya! Demin buradan inerken bacaklarım titredi" dedi.'En İyi Ben Söylerim’de, 17 Ocak Salı Günü Erdi ve Aylin yarışmaya veda ederken, İlter ve Burcu büyük ödül için düelloya hak kazandı. Ayla Çelik’in 'Bağdat' şarkısında düet gerçekleştiren ikiliden İlter, jüri üyeleri tarafından seçilerek birinci oldu ve 10 Bin TL’lik ödülü kazandı.