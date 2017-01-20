Önümüzdeki günlerde izleyici ile buluşacak Survivor 2017'de ter dökecek isimlerden Denisa Gültekin'e ait bir video, paylaşım sitelerinde büyük ilgi görüyor

Önümüzdeki günlerde izleyici ile buluşacak Survivor 2017'de ter dökecek isimlerden Denisa Gültekin'e ait bir video, paylaşım sitelerinde büyük ilgi görüyor.Sunuculuğunu ve yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstelendiği Survivor 2017 yarışmacılarından Denisa Gültekin'e ait bir video paylaşım sitelerinde izlenme rekorları kırıyor.1992 İstanbul doğumlu olan Gültekin'in Türkiye Bikini Fitness dalında 3 kez şampiyonluğu bulunuyor. Sempatik tavırları ile dikkat çeken yarışmacının nasıl bir performans ortaya koyacağı şimdiden merak konusu oldu.