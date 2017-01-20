İzdivaç programından olaylı bir şekilde ayrılan damat adaylarından Baha, yayınladığı videoda Zuhal Topal'ı zora sokacak ifadeler kullandı

Skandallarıyla gündemden düşmeyen izdivaç programından olaylı bir şekilde ayrılan damat adaylarından Baha, yayınladığı videoda Zuhal Topal ve ekibi hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.Gelin adaylarından Naz'ın yeni talibi Ali ile dans etmesine sinirlenen, ardından program bitişinde olay çıkardığı öne sürülen Baha'nın tekme-tokat dayak yediği öne sürülmüştü. Bu haberlerin ardından yayınladığı videoda programdaki her şeyin sahte olduğunu belirten Baha, şu ifadelere yer verdi: "Biz Naz ile birbirimizi seviyorduk. Naz'ı Ali ile bir oyunun içine dahil ettiler. İnsan sevdiğini bu tür oyunlar içinde olmasını gururuna yediremiyor. Bana cuma gününe kadar süreceğini söylediler. Ben bitecek diye beklerken o anki sahne ile karşılaştım.Stüdyodan çıktıktan sonra Naz'ın arabasına gidip oturdum. Naz geldi. Sinirliydi biraz. Bağırarak konuşuyordu. Bu esnada güvenlikler saldırdı. Ardından orada kim varsa, yaklaşık 50 kişi hepsi bana saldırdı.Deniz'in arabasına bindirdiler beni. Arabanın arabasını tuz buz ettiler. Orada da linç etmeye kalkıştılar beni. Naz onlar için bir reyting aracı. Biz evlilik yolunda ilerlerken Naz'ın ayrılmasını kabul edemezlerdi. Birini diskalifiye etmeleri gerekiyordu. O da ben oldum."