Survivor 2017 çekimleri için Dominik'e giden Acun Ilıcalı, paylaştığı fotoğrafla gündeme oturdu.

Acun Ilıcalı, reyting rekortmeni yarışması Survivor 2017’nin çekimleri için Dominik’ten paylaştığı fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.Ilıcalı'nın paylaşımı, yoğun ilgi gördü ve binlerce beğeni aldı. Acun Ilıcalı, Survivor 2017’nin çekimleri için sevgilisi Şeyma Subaşı ve kızı Melisa’yı da alarak Karayipler’e gitti. Subaşı’nın yanı sıra Ilıcalı da Dominik’te çekilen fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı. Ilıcalı, denizde çekilmiş fotoğrafını "Survivor öncesi son hazırlıklar :)" notuyla paylaştı.Fotoğrafa kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.