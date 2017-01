Sabahattin Önkibar'ın bugün piyasaya çıkan "Devlet Bahçeli ve Ülkücüler" kitabı hakkında toplatma kararı verildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Aydınlık gazetesi Yazarı Sabahattin Önkibar'a dün yayımlanan yazısı nedeniyle dava üstüne dava açarken, bugün de "Devlet Bahçeli ve Ülkücüler Hakkında Her Şey" adlı kitabını mahkeme kararıyla toplattı.Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre, Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından yarın dağıtımına başlanacak olan Kitap, piyasaya çıkmadan Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla toplatıldı.Mahkeme kararında şu ifadelere yer verildi:"19.01.2017 tarihli dilekçede, Yazar Selahattin Önkıbar'ın Aydınlık Gazetesi'nin 19.01.2017 tarihli köşesindeki yazısında ve birçok diğer yayın organlarında 'Devlet Bahçeli ve Ülkücüler Hakkında Her Şey' isimli bir kitap yazdığını, bu kitabın Kırmızı Kedi Yayınevinde basılarak 20.01.2017 tarihde dağıtıman başlanacağını, söz konusu kitapta Devlet Bahçeli'nin kişilik haklarına ağır saldırı teşkil eden gerçek dışı olayların varmış gibi açıklandığını, kitabın dağıtılması halinde Devlet Bahçeli'nin manevi kişiliğine ağır biçimde saldırı olacağını, Devlet Bahçeli'nin mağduriyetine neden olacağını belirterek, Önkibar tarafından yazılan ve diğer davalı tarafından dağıtımının başlatılacağı bildirildiğinden, 'Devlet Bahçeli ve Ülkücüler Hakkında Her Şey' adlı kitabın dağıtımının durdurlmasına, dağıtılan varsa toplantılmasına karar verilmesini talep etmiştir. (...) Tedbir isteyen tarafından kişilik haklarının zarar görme ihtimalinin güçlü olduğundan talebin kabulüne karar vermek gerekmiştir. Tedbir talebinin kabulüne, Dr. Devlet Bahçeli ile MHP ile ilgili olarak 'Devlet Bahçeli ve Ülkücüler Hakkında Her Şey' adlı kitabın dağıtımının tedbiren durdurulmasına,, dağıtılan varsa toplantılmasına karar verildi."Mahkemenin toplatma kararı Kırmızı Kedi Yayınevi ve Önkibar'a noter ihtarnamesiyle bildirildi.