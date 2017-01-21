Tv8'de hafta içi her gün yayınlanan, sabah kuşağındaki magazin programı 'Aramızda Kalmasın'da sürpriz bir değişiklik oldu

TV8'de yayınlanan 'Aramızda Kalmasın' programında geçtiğimiz yılın sonlarına doğru bir skandal yaşanmış, programın sunucularından Funda Özkalyoncuoğlu ve Sena Keçeli, Sabahattin Ali'nin ölümsüz eseri Kürk Mantolu Madonna'nın dünyaca ünlü pop şarkıcısı Madonna hakkında yazıldığını söyleyerek skandal bir gafa imza atmışlardı.Madonna gafına imza atan sunucular Funda Özkalyoncuoğlu ve Sena Keçeli artık Aramızda Kalmasın programında yer almayacak.Bu karara göre hafta içi hergün TV8 ekranlarında olan Aramızda Kalmasın'ın diğer sunucusu Jess Molho kalacak, ayrılan sunucuların yerlerine ise iki yeni isimle görüşmeler sürdürülüyor.Aramızda Kalmasın programı için düşünülen isimlerin Hakan Ural ile daha önce bu programda konuk sunucu olarak yeralan Survivor yarışmacısı Duygu Çetinkaya olduğu Medyaradar'a gelen duyumlar arasında....Funda Özkalyoncuoğlu ve Sena Keçeli, Furkan Dede üçlüsü pazartesiden itibaren TV 8.5'da yayınlanacak 'Survivor Panorama' ile ekran karşısına çıkacaklar.Program TV8'de yayınlanacak Survivor' yarışmasından sonra gece TV 8,5'da yayınlanacak.