Güzelliği ve kendine has tarzı ile dikkat çeken oyuncu Yasemin Allen, dizi sektörünün kendisini yorduğunu belirterek "Bir süre Los Angeles'ta yaşayacağım" dedi
Son olarak 'Dönerse Senindir' filminde rol alan Londra doğumlu oyuncu Yasemin Allen, Amerika'ya gidiyor.
"LOS ANGELES'TE YAŞAYACAĞIM"
Güzel oyuncu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bir süre Los Angeles'ta yaşayacağım. Oyunculuk eğitimi alacağım" dedi.
"DİZİ SEKTÖRÜ BİRAZ YORDU"
27 yaşındaki Allen, "Ne zaman dönerim ben de bilmiyorum. Ama dizi sektörü biraz yordu, uzaklaşıyorum" ifadelerini kullandı.