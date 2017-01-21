Emily Ratajkowski bu sefer de beyaz iç çamaşırlarıyla gündeme geldi

Instagram'da paylaştığı cesur pozlarıyla adından sık sık söz ettiren 25 yaşındaki model her gün yeni bir fotoğrafıyla gündem oluyor.Beyaz iç çamaşırlarıyla görünen güzel model fiziğiyle hayranlarını yine mest etti.