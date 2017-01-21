ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, yemin ederek göreve başladı

Trump’ın dün Washington, DC’deki yemin töreninde Trump Ailesi’nin davetlileri arasında Doğan Ailesi de vardı.Doğan Ailesi'inden yemin törenine katılmayan tek ismin Aydın Doğan olması dikkat çekti...Trump'un her fırsatta "yakın arkadaşım" dediği Aydın Doğan'ın damadı ve Yandex Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ile birlikte eşi Doğan TV Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, Doğan Online-Hepsiburada.com Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner ve Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı da yemin törenine katıldı.