Ahmet Hakan, bugünkü yazısında başkanlık sistemini getiren referanduma ilişkin tahminini açıkladı

Ahmet Hakan, “Ben de herkes gibi referandumdan ‘Evet’ çıkacağını düşünüyorum” dedi. “Güçlü, çok güçlü, en güçlü ihtimal bu... Ama durun bir dakika!” diyen Ahmet Hakan şunları yazdı:- ‘Evet’in kazanma ihtimali: Yüzde 75.- ‘Hayır’ın kazanma ihtimali: Yüzde 25.Sürpriz olması için ne olması lazım?‘Hayır’ diyenlerin...‘Çalışıp çabalayacağım, derdimi milletime anlatacağım, ben milletime güveniyorum’ noktasında olmaları lazım...‘Hayır’ diyenlerin...Şöyle canıgönülden ‘Yeter! Artık söz de, karar da milletimizindir’ demeyi başarmaları lazım.‘Hayır’ diyenlerin...İktidar tabanına karşı merhamet ve şefkat hissiyle dopdolu olmaları, sabır yolunu terk etmemeleri lazım...‘Hayır’ diyenlerin...‘Hayır’ demiş olmanın hiçbir olumsuzluk getirmeyeceğine iktidar tabanını ikna edebilmeyi başarabilmeleri lazım.‘Hayır’ diyenlerin...Şimdiden havlu atmamaları, şimdiden mazeretler üretmeye başlamamaları ve şimdiden kaybetme psikolojisine girmemeleri lazım.‘Hayır’ diyenlerin...İdare-i maslahatı ve bilinen tüm ezberleri bir tarafa bırakıp farklı, bambaşka ve şaşırtıcı bir şeyler yapabilmeleri lazım.Bunlar olursa...Sürpriz olur.Neden olmasın?Evet/hayır- Referanduma kadar ‘hayırlı cumalar’ temennisinin hızı kesilir mi acaba?- Bakalım ilk kim diyecek ‘hayır’da hayır vardır’ sözünü?- ‘Biz hayırsever insanlarız’ yaklaşımına ‘biz de evetsever insanlarız’ diye karşılık verilemeyeceğine göre... ‘Evet’ için dini ve milli literatürden acilen bir şeyler bulmaları şart.- Bizim millet kendisine sorulan siyasi bir soruya ‘hayır’ demek yerine ‘evet’ demeyi tercih edermiş... Neyse ki ‘evet’ cephesi bu açıdan şanslı...- ‘No! No! No!’ diye tişört yaptıran çıkmaz umarım.”