Dizinin iki oyuncusu aşka yelken açtı... Settekilerden bile gizlemek istediler ama olmadı!..

Dizi setinde başlayan aşkların en sonuncusu 'Vatanım Sensin’ dizisinin setinde filizlendi.Dizideki Nilay karakteri Miray Daner ve dizinin Ali Kemal’i Kubilay Aka arasında aşk iddiaları ortaya atıldı.Yapımcıların kulağına giden bu aşk şimdilik saklanmaya çalışılsa da genç aşıklar önceki gece yapılan doğum gününe de birer dakika arayla girerek ilk açıklarını verdi.Çift magazin basınından kaçmak için sık sık Anadolu yakasında bir araya geldiği de iddialar arasında yerini aldı.