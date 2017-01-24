Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bir takipçisinden gelen yoruma isyan etti

Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bir takipçisinden gelen yoruma isyan etti ve hakaret dolu yorumu sosyal medya hesabından paylaşarak takipçisine böyle cevap verdi:Bana gelen yoruma bakın daha doğrusu hakaret ve beddua!!!Sen kimsin ki bana iftira atıp bir de beddua ediyorsun? Bugüne kadar kötü yorum çok az geldi ama böylesini hiç görmedim! Ben doğduğumdan beri ünlü bir babanın çocuğuyum!!!Ve hayatımda utanılacak hiçbir şey yapmadım.Bu kadar düzgün yaşayan bana da dil uzatıyorsanız Allahınızdan bulun!!!! Bir düşünün bakalım benim yerimde, yaşam standartlarımda şöhretli birinin çocuğu olup böyle yaşayan kaç kişiyiz? Yeter ya takdir etmiyorsunuz bari hak yemeyin günah!!!