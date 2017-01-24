Beşiktaş forması giyen Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, kalçalarına kadar uzanan saçlarını savururken çekilmiş videosunu Instagram'dan paylaştı

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Dusko Tosic'in eşi olan Jelana Karleusa, aynı zamanda Balkanlar'da ünlü bir şarkıcı.Eşinin kıskanç olduğunu dile getiren ünlü yıldız, buna rağmen cesur pozlardan kaçınmıyor. Ünlü isim, dün akşam da bunlardan birine imzasını attı.Kalçalarına kadar uzanan saçlarını savurduğu videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Bu sırada Jelena Karleusa'nın üzerinde seksi iç çamaşırları da vardı.