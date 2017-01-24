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24 Ocak 2017
Ünlü model bikinisini bağlayamayınca...
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selena weber
Ünlü model Selena Weber, tatil için tercihini Miami'den yana kullandı
Plajda üstsüz güneşlenen güzel, dikkat çekti. Ancak üzerini bikinisini tekrar giyinirken zor anlar yaşadı.
Selena Weber'i bu zor durumdan arkadaşı böyle kurtardı.
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