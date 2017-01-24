Hangi kanalda olcak?

Burcu Esmersoy, Fox TV ile bir magazin programı sunma konusunda anlaşmış ancak son anda anlaşmayı "Bu ortamda magazin programı sunamam" diyerek iptal etmişti. Aradan 1 ay geçmedi ve Burcu Esmersoy Star TV'de yeni bir magazin programına başlıyor...Aralık ayının sonların doğru Fox Tv ekranlarında yeni bir programın başlayacağı ve sunucularının ise Cengiz Semercioğlu ve Burcu Esmersoy olacağı açıklanmıştı. Ancak Burcu Esmersoy program başlamadan ekipten çekilme kararı aldı ve bu işin içinde olamayacağını bildirdi.Burcu Esmersoy söz verdiği halde programın ekibinden ayrılmasına gerekçe olarak ülkenin son dönemde yaşadığı acı olayları göstermiş ve "Bu ortamda magazin programı sunamam" dediği ileri sürülmüştü.Ancak aradan bir ay bile geçmeden Burcu Esmersoy, bir magazin programının sunuculuğunu yapmaya karar verdi... Esmersoy, cumartesi-pazar günleri Star TV’de “Ne Var Ne Yok” isimli magazin aktüalite programı sunacak.Şubat’ta Star TV'de başlayacak programda Burcu Esmersoy ünlü isimleri konuk edecek.