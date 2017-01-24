Özge Uzun Türkiye'yi terketti, Bakü'ye yerleşti!

Son olarak TRT ekranlarında sunuculuk yapan Özge Uzun eski eşiyle evlilik kararı sonrası Bakü'ye yerleşti. Kına gecesinin ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımla İstanbul'a veda ettiğini duyuran Uzun, Instagram hesabından mutluluğunun fotoğraflarını paylaştı.Eşi ve çocuklarıyla Bakü'deki evinden kareler paylaşan Uzun şunları yazdı: “Bütün mesajlarınız için hepinize çok teşekkür ederim. Yeni evimizde, doğumgünümde evlatlarımız ve dostlarımızla harika bir geceden, Bakü'den selamlar..Bu arada bu güzelliği es geçip çocuğumu nasıl öptüğüme takanlar! Size de selam... Takılmayın, siz doğru bildiğinizi yapın... Hadi öptüm.”