Youtube yayıncısı Lena Nersesian, kanalının bir milyon aboneye ulaşması halinde takipçilerine özel +18 video yayınlayacağının sözünü verdi.

Kimi Youtube yayıncıları izlenebilmek adına, sahte çocuk kaçırma olayından tutun da Beyaz Saray'ın tuvaletinde uyuyakalma numarası yapmaya kadar birçok çılgınlığa imza attı.Son olarak popüler yayıncılardan olan Lena Nersesian'ın yaptığı açıklama izleyicilerin nutkunun tutulmasına sebep oldu. Genç kadın beş gün önce kanalına yüklediği son videoda, Youtube kanalında eğer bir milyon aboneye ulaşırsa ünlü Youtube yayıncısı 'Adam22' ile +18 bir video çekeceğini iddia etti.Lena yüklediği son videoda "Belki duydunuz ya da duymadınız, eğer bir milyon aboneye ulaşırsam +18 video çekmeyi planlıyorum. İnternete çeşitli provokatif fotoğraflar koymam sonrasında geçen sene +18 video çekmem için bana çeşitli teklifler geldi. Şu ana kadar bu tarz tekliflerle ilgilenmedim ya da böyle bir şey yapmaya yeltenmedim. +18 video çekmek istemiyorum ve ilgilenmiyorum. Fakat kendimi tamamen rahat hissedebileceğim biriyle çekebileceğim +18 video fikri kulağa hoş geliyor. Eğer beni cinsel ilişki yaşarken görmek istiyorsanız o halde Youtube kanalıma abone olmalısınız" ifadelerine yer verdi.Lena Nersesian'ın son videosundaki bu ifadeler yorumcular arasında çeşitli tartışmalara sebep oldu. Kimi yorumcular bu ifadelerin tamamen gösteri ve şöhret amaçlı dillendirildiğini, genç kadının daha fazla abone kazanmak için yapılmış olduğunu belirtti. Tartışma yaratan video sonrasında Lena'nın altmış binden fazla yeni abonesi olduğu dikkatlerden kaçmadı. Genç kadının skandal açıklamalarının yer aldığı son videosu, beş gün içinde dokuz yüz binden fazla izlenme oranına ulaştı.