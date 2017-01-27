Game of Thrones dizisinde 'Tyrion Lannister' karakterini canlandıran Peter Dinklage , ABD'nin yeni başkanı Trump'a tepki gösterdi

ABD’de Donald Trump yönetiminin aşırı muhafazakar politikalarına kazan kaldıran sanatçılar arasına Game of Thrones dizisinin yıldızlarından Peter Dinklage da katıldı. Dinklage, ‘Başkan Trump’ı hafızasından silmek istediğini’ söyledi.Hafızayla ilgili yeni filmi ‘Rememory’nin Sundance Film festivalinde ilk kez gösterilmesi vesilesiyle Daily Beast’e konuşan Dinklage, Trump’ın yemin töreni hakkında şu ifadeleri kullandı: “Son birkaç günü hafızamdan silmek ve farklı bir gerçekliğe sahip olmak isterdim. Seçimden önce bazı doğru olmayan iddiaların ortaya atıldığı günleri silmek isterdim.”Dinklage, Trump’ın sanat alanına hükümet tarafından yapılan yardımları keseceğine dair haberlere de tepki gösterdi: “İlk onlar gider değil mi? Sanat, sonra eğitim. En önemli iki şey. Sonra da iklim… Fakat tepkilerin sesinin yükseleceğini düşünüyorum. Bazen harika bir şey yapmak için karşıtlık gerekir.”