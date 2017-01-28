Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg Facebook hesabında, Trump'ın imzaladığı kararnameden endişelerini dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sığınmacı ve mültecilerle ilgili dün imzaladığı kararnamenin ardından dünya kamuoyundan tepkiler de gelmeye başladı.Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg Facebook hesabında, Trump'ın imzaladığı kararnameden endişelerini dile getirdi: "Bir çoğunuzun olduğu gibi Başkan Trump tarafından imzalanan kararnameden endişeliyim. Bu ülkeyi güvenli hale getirmeliyiz. Ancak bunu gerçekten tehdit olan kişiler üzerinde odaklanarak yapabiliriz. Kapılarımızı yardıma muhtaç olan sığınmacılara her zaman açık tutmalıyız. Bu biziz. Aynı zamanda Başkan'ın ülkemize gelen yeteneklerden faydalanmaya devam edileceğine inanmasından memnunum. Biz bir göçmen ülkesiyiz. Bütün dünyanın en iyi ve en zekilerinin burada yaşayıp, çalışıp, katkı vermelerinden hepimiz karlı çıkarız."