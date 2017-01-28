ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, Vanity Fair dergisinin Meksika versiyonunun kapağında yer aldı. Vanity Fair, Trump'tan 'yeni Jackie Kennedy' olarak bahsetti

Melania Trump Meksika'da Dergi Kapağı: Yeni Jackie Kennedy 2 saat önceABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, Vanity Fair dergisinin Meksika versiyonunun kapağında yer aldı. Vanity Fair, Trump'tan 'yeni Jackie Kennedy' olarak bahsetti.First Lady Trump, eşinin Meksika sınırına örülecek duvara onay vermesinin ardından iki ülke arasındaki gerilen ilişkilerden etkilenmedi. Şubat sayısının kapağında Melania Trump'ın bir fotoğrafına yer veren Vanity Fair, First Lady'nin 'ilgi çekici' geçmişiyle ilgili detaylar vermeyi vadetti.​Dergide yer alan röportaj ve fotoğrafın yeni olmadığı, Vanity Fair'le birlikte Conde Nast çatısında yer alan GQ tarafından Nisan 2016'da gerçekleştirildiği belirtildi.Dergi, ABD Başkanı Trump'ın Meksika sınırına duvar örülmesini onaylayan kararı imzalamasından birkaç gün sonra yayınlandı. Meksika'dan ABD'ye geçişleri önlemesi planlanan yaklaşık 3.200 kilometrelik duvarın maliyetini kimin karşılayacağı tartışma konusu olmuştu. ABD, duvarın maliyetinin Meksika tarafından karşılanacağını savunurken, Meksika Devlet Başkanı Enrique Peña Nieto ise buna şiddetle karşı çıkmıştı. Gerilimin ardından Nieto'nun Washington'a yapması planlanan ziyaret iptal edilmişti.