'Dünyanın en ateşli itfaiyecisi' olarak anılan 30 yaşındaki Norveçli Gunn Narten, sosyal medya fenomeni olmasının ardından hakkında merak edilenleri yanıtladı

İtfaiyeci ve fitness eğitmeni olarak çalışan Norveçli Gunn Narten, fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmasının ardından kısa sürede fenomen oldu. İnternetin gıpta edilen ismi, merak edilen soruları Sputnik'e yanıtladı.Eşine az rastlanır bir itfaiyeci olan ve sosyal medyada mesleğinin "en ateşlisi" ilan edilen Gunn Narten, çalıştığı yerde kendisinin dışında kadın itfaiyeci bulunmadığını aktardı. Nartenn, karşı cinsten iş arkadaşlarıyla da hiçbir özel ilişkisinin olmadığını, herkesin kendisine ayrım gözetmeksizin davrandığını söyledi ve ekledi: "Kadın veya erkek olmanızın bir önemi yok. Bir işi yapmak için aynı testlerden geçiyorsunuz."Modellik teklifi alıp almadığı sorusunu yanıtlayan Nartenn "Daha önce model olarak çalıştım, eğlenceli bir iş. Ancak ben sağlıklı bir yaşam sunan, herkesin normal kiloda olduğu bir işle uğraşmak istiyorum. Sağlıklı bir yaşam istiyorum" dedi.