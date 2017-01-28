Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Engin Cezzar, 81 yaşında yaşamını yitirdi

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Engin Cezzar, 81 yaşında yaşamını yitirdi.Türk tiyatrosu ölüm haberiyle sarsıldı. Henüz 24 yaşında Shakespeare'in ölümsüz eseri ' Hamlet'i oynayan ünlü tiyatro sanatçısı Engin Cezzar hayata veda etti.