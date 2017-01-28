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28 Ocak 2017
Ünlü tiyatro sanatçısı Engin Cezzar yaşamını yitirdi!
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engin cezzar
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Engin Cezzar, 81 yaşında yaşamını yitirdi
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Engin Cezzar, 81 yaşında yaşamını yitirdi.
Türk tiyatrosu ölüm haberiyle sarsıldı. Henüz 24 yaşında Shakespeare'in ölümsüz eseri ' Hamlet'i oynayan ünlü tiyatro sanatçısı Engin Cezzar hayata veda etti.
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