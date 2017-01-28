Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, bir odada çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından "Bekle dedi gitti.. Ben ..?!" notuyla paylaştı

Hayat Şarkısı dizisiyle üne kavuşan ve fazla kilolarından kurtulmasıyla dikkat çeken Pelin Öztekin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kafa karıştırdı.Tek başına bir odada beklerken fotoğraf çektiren Pelin Öztekin, fotoğrafını Instagram hesabından, "Bekle dedi gitti.. Ben ..?!" notuyla paylaştı. Pelin'e kimin bekle dediği ve odada bir başına bıraktığı ise bilinmiyor.