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28 Ocak 2017

Pelin Öztekin'in paylaşımı kafaları karıştırdı: Bekle dedi gitti

pelin öztekin
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, bir odada çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından "Bekle dedi gitti.. Ben ..?!" notuyla paylaştı
Pelin Öztekin'in paylaşımı kafaları karıştırdı: Bekle dedi gitti Hayat Şarkısı dizisiyle üne kavuşan ve fazla kilolarından kurtulmasıyla dikkat çeken Pelin Öztekin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kafa karıştırdı.

ODADA BİR BAŞINA BIRAKIP GİTTİ
Tek başına bir odada beklerken fotoğraf çektiren Pelin Öztekin, fotoğrafını Instagram hesabından, "Bekle dedi gitti.. Ben ..?!" notuyla paylaştı. Pelin'e kimin bekle dediği ve odada bir başına bıraktığı ise bilinmiyor.

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