CNN Türk'te yayınlanan 'Gündem Özel' programı, Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından Sağlık Bakanlığı, İstanbul Tabip Odası ve RTÜK'e şikâyet edildi

Türkiye Psikiyatri Derneği’nden, Gündem Özel programı hakkında şikâye. 03.12.2016 tarihli bölümde Prof. Dr. Canan Karatay ve Dr. Ümit Aktaş ile programını gerçekleştiren Deniz Bayramoğlu, konukları ile depresyon ve beslenme alışkanlıkları arasındaki ilişkiyi konuşmuştu.“Depresyonda beyin kimyasının bozulduğuna dair hiçbir bilimsel yayın yok. Depresyon bir bağırsak hastalığıdır. Bağırsak vücudun köküdür. Beslenmeyi düzenlemeden tedavi mümkün değil. ” şeklinde açıklamaların yer aldığı bu bölüm, Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından şikayet edildi.Değerli meslektaşlarımız,03.12.2016 tarihinde CCN Türk kanalında yayınlanan ‘Gündem Özel’ adlı Dr. Canan Karatay ve Dr. Ümit Aktaş’ın katıldığı programda depresyon, ruhsal hastalıklar ve tedavileri ile ilgili halkı yanıltıcı ve bilimsel dayanağı olmayan bilgiler verildiği gerekçesi ile 12.01.2017 tarihinde Sağlık Bakanlığı, İstanbul Tabip Odası ve RTÜK’e şikayet başvurularında bulunulmuştur. RTÜK tarafından gerekli incelemenin başlatıldığını belirtir yazı ektedir. Gelişmeler konusunda tekrar bilgilendirme yapılacaktır.SaygılarımızlaTürkiye Psikiyatri DerneğiMerkez Yönetim Kurulu