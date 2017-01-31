İlk cinsel ilişki robotlarını birkaç ay sonra piyasaya sunmaya hazırlanan RealDoll şirketi, ürünler hakkında yeni ayrıntıları açıkladı

Şirket yetkililerinden Matt McMullen'in Daily star'a yaptığı açıklamaya göre, gelişmiş cinsel oyuncaklar, kişilik türünü belirlemeye izin veren ayarlara sahip olacak.Ayarlarda ‘akıllı', ‘naif', ‘ateşli', ‘iyi kalpli' ve ‘mütevazı' gibi seçeneklerin, her bir seçeneğin de kendi ölçeği olacağı belirtildi. Ölçek, oyuncağın ‘duygularına' ayar verecek.Ayarlara göre hareket edip konuşan robotlar, sahiplerine aşık da olabiliyor.Satışlara önümüzdeki nisan ayında başlamayı planladıklarını anlatan McMullen, bir robotun fiyatının yaklaşık 12 bin euro olacağını da sözlerine ekledi.