Gülse Birsel ve Engin Günaydın'dan yeni proje! ‘Avrupa Yakası’ dizisinden sonra ilk kez bir araya gelen Gülse Birsel ve Günaydın yeni proje için anlaştı.

Gülse Birsel ve Engin Günaydın, yeni proje için buluştular. Birsel, "Çok fazla detay vermeyelim ama çok güldürecek bir çalışmanın başlangıcını yaptık.”, dedi.Gülse Birsel ve oyuncu Engin Günaydın yeni projeleri için Bebek’te buluştu. ‘Avrupa Yakası’ dizisinden sonra ilk kez bir araya gelen Birsel ve Günaydın yeni proje için anlaştı. Birsel, “Çok fazla detay vermeyelim ama çok güldürecek bir çalışmanın başlangıcını yaptık.”, dedi.Artık dizilerde oynamayacağını açıklayan Günaydın ise “Şimdi konuşmayalım her şey netleşince konuşuruz.” diyerek soruları yanıtsız bıraktı.