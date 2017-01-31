Neşe Sapmaz, iş teklifi için telefon numarasını alan kişinin cinsel taciz içeren mesajları sonrası soluğu savcılıkta aldı.

Ünlü spor sunucusu Neşe Sapmaz, iş teklifi için numarasını alıp ardından kendisine cinsel taciz mesajları atan kişiyi savcılığa şikayet etti. Mahkeme, Ümit A. adlı kişinin Sapmaz’a yaklaşmasını yasakladı.Sunucu Neşe Sapmaz, iş teklif etme bahanesiyle kendisine yaklaşıp telefon numarasını alan Ümit A. adlı kişinin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia ederek savcılığa başvurdu. Sapmaz, 11 Kasım'da Levent'teki bir AVM'ye gitti. Arkadaşıyla yemek yiyen sunucu, bu sırada eskiden tanıdığı televizyoncu arkadaşlarını gördü.Sohbet sırasında ortamda bulunan Ümit A., Sapmaz'a sunuculuk teklifinde bulundu. Yeni bir program hazırladığını söyleyen Ümit A., ünlü sunucudan telefon numarasını aldı. Olaydan birkaç gün sonra Ümit A., gece geç saatlerde Sapmaz'a 'Bir gece seni yemeğe çıkarıp çıtır çıtır yemek istiyorum. Uygun musun?' şeklinde bir mesaj attı. Gelen mesajlara cevap vermeyen ünlü sunucu, bu kez de sosyal medyadan cinsel taciz mesajlarına maruz kaldı.