Sosyal medyada Mahsun Kırmızıgül'ün 'Vezir Parmağı' filminin izlenmemesi üzerine başlatılan kampanyalar dikkat çekerken, bazı belediyeler de filmi oynatmama kararı aldı.

Mahsun Kırmızıgül’ün Vezir Parmağı adını taşıyan filmi vizyonda hayal kırıklığı yaşatırken, farklı belediyelerden gelen açıklamalar da son derece dikkat çekici. Mersin’in Anamur İlçe Belediye Başkanı MHP’li Mehmet Türe’nin filmi oynatmıyoruz açıklamasından sonra bir tepki de Kayseri’nin Develi İlçe Belediye Başkanı’ndan geldi.Develi Belediyesi Başkanı Mehmet Cabbar, Mahsun Kırmızıgül’ün çevirdiği ‘Vezir Parmağı’ adlı filmin milli manevi değerlere ters olduğu gerekçesiyle belediyenin sinema salonunda oynatılmayacağını açıkladı.