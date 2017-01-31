Anayasa değişikliğinin referandumda oylanmasını yorumlayan Pınar Altuğ ilginç bir yorumda bulundu

Anayasa değişikliğinin referandumda oylanmasını yorumlayan Pınar Altuğ "Siz hiç efendisine hayır diyen köle gördünüz mü?" yorumunda bulundu.Ünlüler arasında başlayan ve sosyal medya üzerinden Referandum'da kullanacakları oyun rengini belli ettikleri 'Evet- Hayır' kampanyasına ünlü sunucu Pınar Altuğ da katıldı.Twitter hesabından açıklama yapan Altuğ, 'Evet' diyeceklere "köle" gözüyle baktığını belirterek, "Siz hiç, efendisine hayır diyebilen köle gördünüz mü? O yüzden referandumun sonucu bellidir. Sonuç evet çıkacaktır" ifadelerine yer verdi.