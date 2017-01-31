İsmi açıklanmayan Suudi prens, yırtıcı kuşlarını özel bir havayolu şirketinden 80 bilet satın alarak uçakta taşıttı

Popüler paylaşım sitelerinden birinde bugün yayınlanan bir fotoğraf büyük ilgi çekti.Bir kullanıcının "Kaptan arkadaşım gönderdi" diyerek yayınladığı fotoğrafta çok sayıda şahin uçağın kabininde görülüyor. Yırtıcı kuşların Suudi bir prense ait olduğu ve kuşlar için 80 bilet aldığı belirtildi.Suudi Prens'in ismi ve kuşların hangi havayolu ile taşındığı bilinmiyor.