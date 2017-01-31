İsmi açıklanmayan Suudi prens, yırtıcı kuşlarını özel bir havayolu şirketinden 80 bilet satın alarak uçakta taşıttı
Popüler paylaşım sitelerinden birinde bugün yayınlanan bir fotoğraf büyük ilgi çekti.
"KAPTAN ARKADAŞIM GÖNDERDİ"
Bir kullanıcının "Kaptan arkadaşım gönderdi" diyerek yayınladığı fotoğrafta çok sayıda şahin uçağın kabininde görülüyor. Yırtıcı kuşların Suudi bir prense ait olduğu ve kuşlar için 80 bilet aldığı belirtildi.
PRENSİN İSMİ BİLİNMİYOR
Suudi Prens'in ismi ve kuşların hangi havayolu ile taşındığı bilinmiyor.