Tuba Büyüküstün ile Onur Saylak evliliği bitmek üzere... İkili avukatlarına vekalet verdi ve boşanma davası açtılar...

Sanat dünyasında örnek çift olarak gösterilen ikilinin evliliğinin bitme nedeninin nöbetleşe oyunculuk yapma anlaşmasına uymayıp ikisinin de aynı sezonda dizi film teklifini kabul etmeleri olduğu iddia edilmişti.Ancak boşanma nedeniyle ilgili Sabah gazetesinden şok bir iddia geldi... Sabah'ın haberine göre, çiftin ayrılık nedeni iddiaya göre güzel oyuncunun Dubaili yasak aşkı.Geçtiğimiz günlerde rol arkadaşı Serkan Altunorak'la bir mekanda baş başa yemek yiyen Büyüküstün'ün yakışıklı oyuncuyla yasak aşka yelken açtığı konuşulmuştu.