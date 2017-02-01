Star yazarı Ersoy Dede, Kanada Başbakanı Justin Trudeau’yu öven Nevşin Mengü ve Aslı Aydıntaşbaş'a hangi soruyu yöneltti?

Göçmenlere gösterdiği ilgi nedeniyle Kanada Başbakanı Justin Trudeau’yu öven Nevşin Mengü ve Aslı Aydıntaşbaş'a Star gazetesi yazarı Ersoy Dede'den imalı bir soru geldi...Mengü ve Aydıntaşbaş'ın övgüsünün nedeninin göçmen poliikası nedeniyle olmadığını savunan Ersoy Dede, "Acaba adamın baby-face olmasının, bizim kadın gazetecilerimizin ilgi odağı olmasında bir tesiri var mı ki?.." sorusunu yöneltti...İşte Ersoy Dede'nin yazısının ilgili bölümü:Önce Aslı Aydıntaşbaş’tan peşinden de Nevşin Mengü’den, Kanada Başbakanı Justin Trudeau’ya orantısız övgüler geldi..İç savaşın başından bu yana, topu topu 30 bin mülteciyi kabul eden Kanada için, Türk medyasının güzide kadın gazetecileri övgü dolu sözler söylüyor..Biz 3 milyon mülteciyi kabul ederken sayıp söven bu hanımefendilerin, söz konusu Kanada Başbakanı olunca neden böyle davrandığını anlamak mümkün değil..Bunun salt Kanada’nın göçmen politikasıyla ilgili olduğunu sanmıyorum..Acaba adamın baby-face olmasının, bizim kadın gazetecilerimizin ilgi odağı olmasında bir tesiri var mı ki?..