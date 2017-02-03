Berna Laçin, sosyal medya hesabından paylaştığı Donald Trump, karikatürü üzerinden çarenin işçi sınıfında olduğunun sinyalini verdi.

Sosyal medya hesabından, günlük hayata dair paylaşımların yanında dikkat çekici bir şekilde siyasi içerikli paylaşımlarda da bulunan Berna Laçin, Amerika'da sürüp giden Donald Trump tartışmaları ve protestoları üzerinden Türkiye gündemine bir gönderemede bulundu.Hesabından, Trump'un Meksika sınırına yaptıracağı duvarı ti ye alan bir karikatürü taşıyan Berna Laçin, bu paylaşımının altına; "Bu arada, çarenin işçi sınıfında olduğunu nasıl güzel anlatmış. Bayıldım. Kim acaba fikir sahibi" notunu düştü.Karikatürü repost eden Laçin ayrıca, "İnstagram'da repost ettim şimdi. Tüm iktidarlara yapılsa Dünya baya güzel bir yer olabilir aslında" diyerek yaşanan gerginliklerde politikacıların büyük rol oynadığının da altını çizdi.