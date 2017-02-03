Costa Rica'daki Papagayo Yarımadası'nda tatil yaptılar...

Gösteri dünyasının en renkli ailesi olan Kardashian/ Jennerlar, geçtiğimiz hafta Costa Rica'daki Papagayo Yarımadası'nda tatil yaptı. Villa Manzu adlı tatil köyünde kalan aile son dönemde yaşadığı gerginliklerden de uzaklaşmaya çalıştı.Dünyanın yarısı soğuk havalarla mücadele ederken onlar "maaile" yeryüzündeki bu cennet köşesine gidip hayattan kısa bir mola aldılar. Ailenin kaldığı bu tatil köyünün geceliği 13 bin sterlin (61 bin TL) Sekiz yatak odası bulunan villanın bahçesinde de iki tane yüzme havuzu yer alıyor.Bir spa salonu öze sinema odası, garajındaki lüks otomobiller, villanın dört bir yanını çevreleyen ahzaraı teraslar da ailenin yararlandığı diğer imkanlar arasında.Ailenin kaldığı villada, egzersizlerini aksatmamakta kararlı olan Kardashian kardeşlerin hizmetine sunulmuş özel bir spor salonu da bulunuyordu.