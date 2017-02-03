Şimdilerde Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba karakterine hayat veren Zafer Ergin, Nişantaşı'nda yanında bir kadınla objektiflere yakalandı
Kanal D ekranlarında yayınlanan ' Arka Sokaklar' dizisinde ' Rıza Baba' karakterine hayat veren Zafer Ergin, Nişantaşı'nda görüntülendi.
FENA YAKALANDI
Sözcü'de yer alan habere göre; usta sanatçı Zafer Ergin, Nişantaşı'nda yanında bir kadın arkadaşıyla objektiflere yakalandı.
TAKSİYE BİNİP UZAKLAŞTILAR
Zafer Ergin, basın mensuplarını görünce bir taksiye binip arkadaşıyla mekandan ayrıldı.