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3 Şubat 2017

Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı çapkınlıkta yakalandı!

zafer ergin
Şimdilerde Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba karakterine hayat veren Zafer Ergin, Nişantaşı'nda yanında bir kadınla objektiflere yakalandı
Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı çapkınlıkta yakalandı! Kanal D ekranlarında yayınlanan ' Arka Sokaklar' dizisinde ' Rıza Baba' karakterine hayat veren Zafer Ergin, Nişantaşı'nda görüntülendi.

FENA YAKALANDI
Sözcü'de yer alan habere göre; usta sanatçı Zafer Ergin, Nişantaşı'nda yanında bir kadın arkadaşıyla objektiflere yakalandı.

TAKSİYE BİNİP UZAKLAŞTILAR
Zafer Ergin, basın mensuplarını görünce bir taksiye binip arkadaşıyla mekandan ayrıldı.

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